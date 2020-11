Dpcm: Orlando (Anci), Governo faccia chiarezza su Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 04 NOV - "I comuni siciliani ritengono essere assolutamente prioritaria la salvaguardia del diritto alla salute. Ciò premesso, crea molti interrogativi l'affermazione del Presidente della Regione Siciliana che ha dichiarato di non essere stato sentito e di non aver potuto illustrare i dati della situazione in Sicilia". Lo afferma in una nota il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando.

"Per rispetto istituzionale di tutti e per quanto ci riguarda per rispetto istituzionale degli Enti Locali - aggiunge Orlando - chiediamo al Governo regionale di conoscere i dati forniti e chiediamo un immediato chiarimento da parte del Governo nazionale. Con pari forza si ribadisce la richiesta di adeguati e immediati interventi di ristori". (ANSA).