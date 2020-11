Ambiente: prove di "agricoltura sostenibile" a Pantelleria

(ANSA) - PANTELLERIA, 04 NOV - Con l'avvio delle prove di sperimentazione dell'efficacia dell'acido pelargonico-bioerbicida naturale prodotto da "Novamont", si è iniziato a dare attuazione, oggi, a Pantelleria, all'accordo firmato tra il locale Parco Nazionale, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo e Novamont, azienda italiana leader nel settore delle bioplastiche e dei biochemical che "fornisce - scrive, in una nota, il responsabile comunicazione del Parco nazionale Isola di Pantelleria - soluzioni applicative a basso impatto ambientale anche al comparto agricolo". "Si tratta - continua la nota - della prima fase di un piano di attività all'interno del territorio del Parco di Pantelleria, finalizzate a verificare l'utilizzo di tecniche e prodotti naturali per il passaggio ad un'agricoltura sostenibile. Gli obiettivi che si intendono raggiungere riguardano il mantenimento della biodiversità, la massimizzazione dell'utilizzo di tutte le componenti produttive, la progettazione di sistemi a basso impatto ambientale, la riduzione dell'uso di plastica tradizionale per evitarne dispersione e accumulo nel suolo e, infine, la sperimentazione di pratiche agronomiche innovative con l'obiettivo di ridurre il consumo di acqua, energia e produzione di rifiuti". Con questi obiettivi l'Ente Parco, l'Università di Palermo e Novamont si impegnano "ad avviare progetti di ottimizzazione della raccolta differenziata delle matrici di natura organica e naturale del settore agricolo al fine di promuovere l'economia circolare e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'impronta di carbonio, condurre attività di formazione degli operatori del settore agricolo sull'utilizzo di materie prime sostenibili, organizzare seminari e workshop sul tema della sostenibilità in agricoltura e nel settore forestale ed effettuare attività di ricerca".

(ANSA).