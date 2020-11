Aggredirono poliziotti a funerale, arresto e 7 indagati

Gli agenti di polizia furono aggrediti durante i funerali di Agostino Cardovino, il giovane di 17 anni morto in un incidente stradale in viale Regione Siciliana all'altezza di via Perpignano lo scorso 20 giugno. Il gip del Tribunale di Palermo ora ha firmato un'ordinanza eseguita dagli agenti del commissariato Zisa nei confronti di tre giovani. Uno R.G di 24 anni è finito ai domiciliari mentre per D. M.N., di 29 anni, e I.S.,di 23 anni è stato deciso l'obbligo di presentazione ogni giorno alla polizia giudiziaria.

Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Petrigni e del sostituto Giorgia Spiri. i tre giovani sarebbero i responsabili dell'aggressione a tre poliziotti che dovettero trovare riparo nella scuola De Amicis. Nell'indagini sono indagati altre 5 giovani. I tre sono accusati di avere colpito con calci e pugni due agenti di polizia che sono finiti in ospedale con una prognosi di sei giorni.