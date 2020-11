Agrumi: Oranfrizer entra in Unifrutti Group, amplia raggio

(ANSA) - CATANIA, 02 NOV - La Oranfrizer, il gruppo di imprese della famiglia Alba che rappresenta la maggiore filiera dell'arancia siciliana, ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo con Unifrutti Group, uno dei principali player a livello globale nel mercato della frutta. L'integrazione permetterà alle produzioni agrumicole siciliane di ampliare il proprio raggio di azione utilizzando il network worldwide di Unifrutti e sostenere una crescita all'interno del territorio Lo rende noto la Oranfrizer, secondo cui l'accordo segna "un passo importante nel mercato mondiale della frutta fresca e valorizza l'eccellenza della produzione agricola italiana in ottica internazionale".

Per Unifrutti l'acquisizione è "un'opportunità per ampliare il proprio portafoglio prodotti, includendo nuove cultivar di arance fortemente distintive, le arance rosse che hanno origine nella Piana di Catania, il luogo più vocato al mondo nella coltivazione delle arance pigmentate" L'accordo, fortemente voluto dal Ceo di Unifrutti Group Marco Venturelli, è stato appena concluso ed è immediatamente operativo. Nello Alba rimane nel ruolo di Ceo di Oranfrizer assicurando la continuità nella gestione virtuosa da parte della famiglia e uno stretto legame con il territorio, che costituisce un punto chiave dell'accordo.

"Oranfrizer rappresenta un importante step nel nostro continuo percorso di crescita - ha detto l'ad di Unifrutti Group Marco Venturelli - ci consente di avere a disposizione un asset di assoluta eccellenza internazionale all'interno del nostro portafoglio".

"Grazie a questo accordo - ha detto il ceo di Oranfrizer Sebastiano Alba - la nostra arancia rossa, una delle più riconosciute eccellenze tra le produzioni frutticole italiane, potrà più facilmente raggiungere nuove destinazioni e potenziare la propria presenza nei paesi in cui è stata già introdotta".

(ANSA).