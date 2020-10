Dpcm: sindaco Palermo, violenza di gruppuscoli isolati

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - "Oggi alcuni gruppuscoli isolati che ricorrono ad inaccettabili atti di violenza hanno confermato il senso di responsabilità e la civiltà dei tanti che, pur colpiti da una gravissima crisi sanitaria ed economica, stanno legittimamente protestando in modo civile". Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

" Nel dare la mia piena solidarietà alle forze di polizia impegnate, ribadisco - aggiunge - che occorre dare risposte a chi sta subendo tale crisi, con adeguati e immediati interventi del governo nazionale e della Regione, che non possono ignorare le conseguenze sociali ed economiche di provvedimenti, pur necessari, per contrastare una mortale pandemia". (ANSA).