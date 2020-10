Gdf Catania sequestra 20 chili di pescespada novello

(ANSA) - CATANIA, 24 OTT - Diciotto esemplari di pescespada novello, per un peso complessivo di 20 chilogrammi, sono stati sequestrati da militari della Sezione operativa navale della guardia di finanza di Catania a un rivenditore dello storico mercato della 'pescheria', in centro città, che è stato sanzionato. Il pesce, la cui vendita è vietata, dopo che medici veterinari dell'Asp lo hanno giudicato idoneo al consumo alimentare umano, è stato donato in beneficenza ad un ente caritatevole: l'oratorio Giovanni Paolo II del popoloso rione di di Librino. (ANSA).