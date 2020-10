Scienza: metano da Co2 prodotta da fermentazione del vino

(ANSA) - MARSALA, 22 OTT - Produrre metano sintetico sfruttando la Co2 (anidride carbonica) sprigionata dalla fermentazione del vino. E' questo il risultato al quale è approdato, dopo anni di ricerca, un enologo-perito chimico della sede Irvo (Istituto regionale del Vino e dell'Olio) di Marsala, Mario Ragusa. E domani, dalle 11 alle 11.30, con diretta Skype e chat su internet, l'esperimento sarà effettuato dal dipartimento di Ingegneria ambientale dell'Università di Perugia.

"L'innovazione - spiega Ragusa - sarà il cardine di questo cambiamento economico e strutturale: per ripensare i nostri modi di produzione e consumo e per trasformare i rifiuti in prodotti ad alto valore aggiunto, avremo bisogno di tecnologie, processi, servizi e modelli imprenditoriali nuovi che plasmeranno il futuro della nostra economia e della nostra società".

Dei risultati ottenuti in laboratorio, Mario Ragusa ha parlato, anche a Bruxelles, dov'è stato invitato, al Comitato economico e sociale europeo. Qualche anno fa, gli ha dedicato spazio anche la rubrica scientifica di Rai3 "Leonardo". (ANSA).