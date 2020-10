Acqua:Amap ripara rottura rete Palermo Nord,verso erogazione

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - Da qualche minuto sono terminati i lavori per la riparazione della tubazione di alimentazione della zona nord della Città di Palermo servita dal Serbatoio Petrazzi Basso. Lo comunica l'Amap Spa, la società partecipata che gestisce il servizio idrico in città, dopo la rottura di una tubazione da parte di una ditta privata che sta effettuando i lavori per la realizzazione di un supermercato in viale Regione siciliana. Si tratta di una riparazione provvisoria, puntualizza l'Amap, effettuata in emergenza per consentire di ripristinare al più presto l'erogazione idrica alle utenze. Data la complessità dell'intervento la riparazione definitiva sarà eseguita nei prossimi giorni.

L'Amap informa inoltre che durante la fase di riempimento della rete, che avverrà già a partire dalla tarda serata di oggi, potrebbero verificarsi temporanei aumenti della torbidità dell'acqua che tenderanno a risolversi in breve tempo. gni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

