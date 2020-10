Stragi '92: ergastolo a Messina Denaro, risarcite vittime

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - La corte d'assise di Caltanissetta, che poco prima della mezzanotte di ieri, ha condannato all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del '92 costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina ha disposto provvisionali immediatamente esecutive per tutte le parti civili. Alle vedove e ai figli delle vittime sono stati liquidati 500mila euro ciascuno, 300mila ai fratelli, mentre ai nipoti somme tra i 10 e i 50mila euro.

Centomila euro sono andati ai tre superstiti degli attentati di Capaci e Via D'Amelio: Angelo Corbo, Giuseppe Costanza e Antonio Vullo (ANSA).