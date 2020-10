Rapina supermercato e area di servizio, arrestato da Cc

(ANSA) - CATANIA, 21 OTT - Antonino Faro, 34 anni, è stato arrestato da carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per rapina aggravata. Sono due gli assalti contestati commessi nello scorso agosto: uno a un supermercato di Tremestieri Etneo e l'altro a un distributore di carburanti in via San Giovanni La Punta. Commessi calzando le stese scarpe sportive, armato di una pistola, poi rivelatasi caricata a salve, con la quale ha esploso un colpo a scopo intimidatorio per spaventare una cassiera, rubandole poi il cellulare. Dopo la rapina al distributore di carburanti, compiuta puntando la pistola al fianco dell'addetto alle pompe ed impadronendosi di 1.300 euro, è salito a bordo della Toyota Yaris di una cliente che stava effettuando il rifornimento senza, però, riuscire a fuggire per la mancanza delle relative chiavi nel cruscotto. Anche in quell'occasione ha esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio. Le immediate indagini dei militari sono partite dalla disamina dei filmati della videosorveglianza che, ripreso col viso scoperto dopo la rapina al supermercato, ha consentito ai carabinieri di identificarlo.

(ANSA).