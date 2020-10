Covid: Serie C; rinviata Palermo-Turris

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l'immediato rinvio a data da destinarsi della partita Palermo-Turris, in programma alle 18,30 e valida per il campionato di Serie C.

La decisione è stata presa in riferimento all'ordinanza dell'Azienda sanitaria provinciale 6 di Palermo, pervenuta alle ore 18, circa i casi positivi nel Palermo Calcio, per cui "nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale, viene ordinando l'immediato isolamento di tutti i soggetti". (ANSA).