Covid: a Palermo lezioni regolari in classe o con la Dad

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Con il sistema misto della didattica a distanza e della presenza in classe le scuole superiori stanno reggendo all'emergenza Covid a Palermo. Nel capoluogo siciliano le lezioni si svolgono regolarmente, in presenza o in modalità Dad, nei licei classici Vittorio Emanuele II, Garibaldi, e Umberto, così come negli scientifici Einstein e Cannizzaro. Al Vittorio Emanuele, come spiega il dirigente Massimo Leonardi, "gli studenti frequentano 3 giorni in presenza e 3 giorni con la dad. Le classi si alternano nella presenza a scuola e questo consente la riduzione dell'assembramento. Fino ad ora abbiamo avuto qualche caso di studente positivo, abbiamo limitato la sospensione delle lezioni per quella classe e i compagni non hanno perso un'ora perché è stata attivata la dad".

Il liceo classico Garibaldi questa mattina era chiuso. "Abbiamo deciso due giorni di didattica a distanza perché oggi e domani consegneranno i nuovi banchi. Così abbiamo attivato la dad, poi gli studenti torneranno regolarmente in classe - afferma Maria Vodola dirigente dell'istituto - Anche noi abbiamo avuto qualche studente positivo, ma di concerto con l'Asp abbiamo attuato i protocolli e gli studenti non hanno perso lezioni. Al momento questo sistema ci sta consentendo di reggere". All'Umberto e all'Einstein l'organizzazione è un po' diversa. Gli alunni si alternano ogni settimana. Una settimana in presenza e una a casa con la Dad. (ANSA).