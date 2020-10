Teatro:"Viva la vida" su Frida Kalo inaugura stagione Biondo

(ANSA) - PALERMO, 20 OTT - Con lo spettacolo Viva la vida di Gigi Di Luca, interpretato da Pamela Villoresi, si inaugura domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21.00, la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo. Viva la vida, ispirato all'omonimo romanzo di Pino Cacucci che racconta la vita e l'arte di Frida Kahlo, è stato l'ultimo spettacolo della scorsa stagione, andato in scena in Sala Strehler per una sola serata prima del lockdown. Un debutto nazionale "congelato" dalla pandemia, poi trasmesso in diretta streaming per tre serate con un solo spettatore in sala: il sindaco Leoluca Orlando, la fotografa Letizia Battaglia e l'architetto e scenografo Enzo Venezia. Così Viva la vida è diventato il messaggio di resilienza che il Teatro Biondo ha lanciato al suo pubblico durante la chiusura delle attività teatrali, trasportate poi sul web con il palinsesto di #Biondostreaming. Ed ecco perché la nuova stagione del Biondo, Quasi eroi, non poteva che cominciare da dove tutto si è fermato, per rimarcare il messaggio di speranza e di resistenza che la grande artista messicana consegna a tutti noi con l'esempio della sua vita.

Viva la vida è uno spettacolo innovativo, che racconta una Frida intima e contemporanea. In scena, al fianco di Pamela Villoresi, che dà voce e corpo alla celebre artista messicana, ci sono Veronica Bottigliero, una body painter che le dipinge sul corpo nudo i segni dell'arte di Frida e che rappresenta la Pelona, maschera simbolica della morte, e Lavinia Mancusi, che interpreta la cantante Chavela Vargas, ultima amante dell'artista. Le scene sono di Maria Teresa D'Alessio, i costumi di Roberta Di Capua e Rosario Martone, le luci di Nino Annaloro.

Repliche fino all'8 novembre e in tournée dal 14 novembre.

