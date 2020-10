Covid: drive in per test abitanti in zona rossa di Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - Una campagna per sottoporre il maggior numero possibile di abitanti al tampone e tracciare subito nuovi positivi al Covid, grazie anche al "drive in" allestito in paese davanti a un laboratorio privato di analisi.

E' quanto sta avvenendo a Sambuca di Sicilia, una delle quattro zone rosse della regione, dove l'amministrazione comunale aveva già lanciato uno screening gratuito per tutti i dipendenti degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali prima ancora che in paese si registrassero i primi contagi. Adesso, dopo un focolaio con quattro morti nella casa di riposo i cui ospiti sono stati in gran parte trasferiti e una settantina di persone positive in paese, il sindaco Leo Ciaccio ha deciso di istituire un posto mobile per effettuare i test direttamente dall'auto dei pazienti. Una decisione assunta d'intesa con la Protezione Civile, con l'Asp e con il laboratorio che sta effettuando i tamponi molecolari e che ha consentito di rilevare otto nuovi positivi. "In questo modo - spiega il sindaco - saremo in grado avere un quadro attendibile dell'andamento dei contagi in paese e anche di effettuare un tracciamento immediato di tutte le persone che sono venute in contatto con soggetti trovati positivi". (ANSA).