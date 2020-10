Animali: nate tartarughe caretta caretta a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 19 OTT - Sulla spiaggia della Guitgia a Lampedusa si sono schiuse le prime uova di tartaruga marina Caretta caretta, deposte lo scorso 28 luglio. Il sito è stato costantemente monitorato e sorvegliato dal personale della riserva naturale gestita da Legambiente Sicilia. Presente anche il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, Marco Ferreri, che con un'ordinanza aveva emanato le regole dell'uso a tutela del sito di ovodeposizione. Gli operatori di Legambiente, subito dopo la deposizione, hanno recintato l'area, per garantire la salvaguardia delle uova in incubazione, che durante questi mesi sono state sorvegliate con cura anche da numerosi visitatori e dal personale della ditta concessionaria demaniale Guitgia Beach al cui interno era stato deposto il nido.Nelle prossime notti altre tartarughe continueranno a nascere, per questo il nido sarà costantemente monitorato dagli operatori della riserva fino alla conclusione della schiusa. (ANSA).