Covid: in Sicilia 548 nuovi positivi, 3 morti

(ANSA) - PALERMO, 18 OTT - Sono 548 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 475 di ieri. Salgono così a 6790 gli attuali positivi e passano a 563 i ricoverati in ospedale con un incremento di 23 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 70 sono in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri. Mentre sono 493 i ricoveri in regime ordinario; 6227 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I guariti sono 36. I tamponi eseguiti sono 6390.

Anche oggi si registrano 3 nuove vittime che portano il totale a 365. (ANSA).