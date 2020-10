Tv: A Taste of Italy, cucina tipica di Catania su Channel 4

(ANSA) - CATANIA, 17 OTT - Una Catania tra aromi e sapori, arte e storia sarà al centro di una puntata di "A Taste of Italy", programma enogastronomico della tv britannica Channel 4 condotto dalla chef e ristoratrice inglese Nisha Katona, girato in collaborazione con la Film commission del Comune etneo e che andrà in onda all'inizio del 2021. Le riprese sono state registrate nei siti suggestivi del centro storico, a partire dalla Pescheria. Il percorso ha spaziato da piazza Duomo a piazza Federico di Svevia, dal Castello Ursino alla corte di Palazzo della Cultura. Le incursioni in locali della pasticceria ed enogastronomia cittadini hanno permesso di puntare i riflettori su cannoli di ricotta e 'minnuzze di Sant'Agata' (occasione anche per raccontare la storia della Patrona) , dolci al pistacchio e paste alle mandorle, arancini e cipolline, fritturine di pesce e alici marinate, dolce e salato, street food e slow food. A Catania Nisha Katona ha incontrato Lello Favuzzi, chef di origini catanesi che lavora in un prestigioso ristorante di Londra.

"Amo Catania, sono stata qui venti anni fa con mio marito - ha detto Katona - e oggi la ritrovo ancora più bella e sicura, la gente è amichevole e ospitale, e il barocco meraviglioso. Quello che mi piace di più è che è una città molto viva". "Abbiamo scelto luoghi del Belpaese che gli inglesi conoscono meno rispetto a Milano o Roma - ha sottolineato la regista del programma Tv, Catherine Mann - Il nostro tour è iniziato in Pescheria: Nisha ha girato tra i banchi dei venditori, parlato con i pescatori, mangiato il pesce crudo, soffermandosi su specialità che non troviamo nel nostro mare, ha comprato prodotti locali utili alla preparazione delle ricette, tra questi le melanzane. Ci ha colpito molto la vivacità di Catania, sarà per la presenza del porto, ma davvero sembra che tutto il mondo sia qui" (ANSA).