ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Sicilia due nuove zone rosse

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - Mentre cala il numero dei nuovi positivi al Covid (475 oggi contro i 578 di ieri, anche se i tamponi eseguiti sono stati oltre 2 mila in meno) il governo regionale si accinge a istituire nuove zone rosse in Sicilia per fronteggiare alcuni cluster, in particolare nei piccoli centri.

Oggi sono scattati i primi due lockdown a Sambuca di Sicilia (Ag) e Mezzojuso (Pa). Il paese dell'agrigentino, che è stato "blindato" dopo una riunione in Prefettura, registra una nuova vittima, la terza in pochi giorni, nella casa di riposo dove è scoppiato un focolaio. Anche a Mezzojuso i commissari prefettizi (il comune è sciolto per mafia ndr) hanno predisposto tutte le misure per presidiare le vie d'accesso al paese. Con un problema in più, visto che tutti i carabinieri della stazione sono risultati positivi.

Negli ospedali dell'isola l'attenzione resta alta. Al Civico di Palermo ben nove tra sanitari e pazienti sono risultati positivi in uno stesso reparto e a Termini Imerese ci sono due pazienti contagiati.

Problemi anche al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta che è stato sanificato dopo che un magistrato ha comunicato di essere risultato positivo. Nel carcere di Trapani, dove un detenuto è positivo, 13 agenti di polizia penitenziaria sono stati messi in quarantena.

Proseguono intanto i controlli per fare rispettare le norme previste dal Dpcm. A Catania i carabinieri hanno multato 4 persone per il mancato utilizzo della mascherina, mentre a Palermo gli agenti della polizia municipale hanno chiuso tre locali per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme di distanziamento. Quattro casi positivi sono stati accertati nel Calcio Catania dopo l'ultima serie di tamponi, eseguita dal gruppo rossazzurro prima della partenza per la trasferta in Puglia con la Virtus Francavilla. per la serie C. La società in un comunicato spiega che "secondo le disposizioni vigenti, si è provveduto prontamente all'isolamento delle persone contagiate" e "il Calcio Catania sta espletando ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale". (ANSA).