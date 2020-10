Università: laurea honoris causa a imprenditore Dragotto

(ANSA) - PALERMO, 16 OTT - Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in "Scienze Economico-Aziendali" all'imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore della società di autonoleggio Sicily by car. Agli indirizzi di saluto del Rettore e del prof. Angelo Mineo, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, sono seguite la lettura della motivazione del prof. Enzo Scannella, Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione Aziendale e Scienze Economico-Aziendali, che ha conferito la Laurea honoris causa in Scienze economico-aziendali a Tommaso Dragotto "per la sua capacità imprenditoriale, per aver saputo innovare modelli di business e raggiungere risultati di alto impatto economico e sociale diffusamente riconosciuti ed apprezzati". Dopo la laudatio del prof. Marcantonio Ruisi, Ordinario di Strategie e politiche aziendali, Tommaso Dragotto ha tenuto la lectio magistralis sul tema "L'energia del costruire. Imparare dal passato, costruire il presente, immaginare il futuro". (ANSA).