Trasporti: in arrivo anche a Palermo il monopattino sharing

(ANSA) - PALERMO, 16 OTT - Anche a Palermo, come in altre città italiane, è in arrivo il servizio di monopattino sharing.

A partire dalla prossima settimana sarà avviata la valutazione delle prime dieci risposte pervenute per l'avviso del servizio.

Non trattandosi di una gara con la formulazione di graduatorie, qualora i proponenti abbiano i requisiti, potranno essere tutte accolte. Inoltre, poichè tra le condizioni richieste nell'avviso, c'era anche la disponibilità di almeno 400 monopattini, ciò significa che già sono arrivate risposte per almeno 4000 monopattini. "Il numero cospicuo di adesioni arrivate per almeno due terzi della richiesta complessiva di seimila monopattini - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - conferma il grande interesse degli operatori di mercato e anche la percezione di come questi strumenti di micromobilità possano diventare un mezzo di trasporto di massa diffuso e conveniente".

"La risposta incoraggiante degli operatori, giustamente attenti anche ad aspetti economici e commerciali - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - è la conferma di come l'investimento di questi anni sulla mobilità sostenibile rappresenti un investimento di prospettiva per lo sviluppo della Città".

L'avviso è ancora aperto e la valutazione delle offerte sarà fatta periodicamente. (ANSA).