Rapina in gioielleria a Catania,Cc arrestano uno dei banditi

(ANSA) - CATANIA, 15 OTT - Raid in una gioielleria stamattina nel centro di Catania, dove due banditi hanno rubato oro e contanti. Ma dopo un inseguimento uno dei due rapinatori è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale. I due banditi, intorno alle 09:45, travisati e non armati, con la scusa di fare degli acquisti, sono entrati nella gioielleria Orogemma di via Umberto dove, dopo una breve colluttazione, hanno bloccato il proprietario e un dipendente legando loro i polsi con delle fascette di plastica. Poi velocemente hanno preso oro e denaro contante per un valore complessivo di circa 900 euro e sono fuggiti via. L'allarme lanciato al 112 ha consentito l'immediato intervento sul posto di una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri del comando provinciale di Catania che è riuscita ad inseguire, bloccare ed ammanettare uno dei malviventi, un catanese di 22 anni, recuperando l'intera refurtiva. Sono in corso le ricerche del secondo rapinatore.

