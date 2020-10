Medico aggredito a Villabate, un arresto

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - E' stato arrestato dai carabinieri l'uomo di 32 anni che ieri ha aggredito la dottoressa della guardia medica di Villabate. L'uomo era arrivato nella struttura chiedendo aiuto per la madre che stava molto male. E' nata una discussione con il medico e l'uomo l'ha aggredita colpendola più volte. E' stato rintracciato a casa e portato in caserma. Il 118 ha soccorso il medico e la madre dell'aggressore. La prognosi per la dottoressa è di 7 giorni. (ANSA).