Droga: 1,3 kg di marijuana in casa, arrestato da carabinieri

(ANSA) - CATANIA, 15 OTT - Carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 27enne Giovanni RIzzo per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo su strada l'uomo è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana, e durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, nel rione San Leone, militari dell'Arma hanno sequestrato altre 1,3 chilogrammi della stessa droga e il materiale per confezionare 'dosi'. Rizzo, espletate le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Messina. (ANSA).