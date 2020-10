Dottoressa aggredita nei locali Guardia medica di Villabate

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Una dottoressa in servizio alla guardia medica di Villabate è stata aggredita ieri sera da un uomo entrato nella struttura per chiedere una visita domiciliare perché la madre stava male. La dottoressa ha chiesto i dati per attivare il servizio ma l'uomo ha iniziato improvvisamente a picchiarla, poi è fuggito. La donna ha subito chiamato i colleghi del 118 che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una ha soccorso il medico mentre l'altra si è recata in casa dell'aggressore per la paziente che aveva bisogno di cure. I carabinieri sono riusciti a rintracciare l'aggressore e lo hanno portato in caserma per interrogarlo e valutare la sua posizione. (ANSA).