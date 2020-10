Covid: Musumeci, in Sicilia non c'è emergenza

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - "La Sicilia in questo momento nella graduatoria nazionale non è in una condizione di emergenza, credo che siamo al sesto e al settimo posto, ma è però chiaro che non siamo neanche rilassati". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una intervista. "Fa piacere che qualcuno finalmente mi consideri moderato su questo fronte della gestione pandemia visto che spesso sono considerato un estremista - ha sottolineato - Non credo che bisogna iscriversi al partito del 'chiudiamo tutto' e non bisogna neanche iscriversi al partito del 'teniamo tutto aperto".

Intanto Musumeci ha firmato l'ordinanza con la quale sostanzialmente recepisce l'ultimo Dpcm sull'emergenza Covid che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio prossimo.

L'ordinanza non prevede misure più restrittive rispetto a quelle disposte dal governo nazionale e recepisce le linee guida del Dpcm sulle attività economiche e produttive, quelle sul trasporto pubblico e sulla riduzione della quarantena a dieci giorni (ANSA).