Libia:Di Maio,desolante strumentalizzazione su pescatori

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - I pescatori di Mazara del Vallo bloccati in Libia sono una "priorità" del governo, che "sta lavorando notte e giorno per riportarli a casa", ma "la strumentalizzazione di questa vicenda che stanno facendo alcune forze politiche e soggetti che in passato hanno anche ricoperto incarichi di governo è desolante. Alzare i toni, speculando sull'angoscia, legittima, delle famiglie dei nostri pescatori, rischia di complicare il lavoro che stanno portando avanti i nostri professionisti". Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Invito a riflettere tutti. In questi momenti servono testa e cautela, ma soprattutto serve responsabilità.

Questo non è un gioco, di mezzo c'è il destino dei nostri connazionali", aggiunge Di Maio. (ANSA).