Non indossano mascherina, 126 multe nel week end a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 OTT - Sono 126 le multe, da venerdì a domenica a Palermo, per il mancato utilizzo della mascherina nel primo fine settimana in cui il governo ha imposto di indossarla anche all'aperto. Venti i locali multati per violazione delle normative anti Covid. Venerdì, sabato e ieri più del 90 per cento di queste sono state elevate a giovani sotto i 35 anni, la sera, nei luoghi del divertimento cittadino. E' questo il bilancio del primo servizio integrato del territorio mirato al rispetto delle prescrizioni anti coronavirus. Sono stati registrati cinque casi positivi al coronavirus al Centro Astalli Palermo che accoglie giovani migranti. Uno dei giovani è ricoverato in ospedale, mentre 4 si trovano all'albergo Covid San Paolo Palace in via Messina Marine. A Caltanissetta un bambino che frequenta la scuola elementare Santa Lucia è risultato positivo al Covid-19: è stato sottoposto a tampone dopo aver manifestato sintomi febbrili. L'intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finché non si conoscerà l'esito. (ANSA).