Trasporti: Metro Catania, più corse da lunedì

(ANSA) - CATANIA, 10 OTT - Da lunedì prossimo a Catania il servizio Metro feriale sarà incrementato riportando la frequenza al mattino ogni 10 minuti per le corse dalle 6:40 alle 15. Dalle 15 alle 21 è invece mantenuta la frequenza di 15 minuti. Tra poco più di un mese, inoltre, già nell'ultima domenica di novembre, saranno riattivate le corse nei giorni festivi. Lo rende noto dopo aver avuto comunicazione dal direttore generale della concessione governativa Salvo Fiore l'amministrazione comunale, che aggiunge come il vicesindaco Roberto Bonaccorsi e l'assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono "hanno avuto riscontro alle reiterate richieste alla Fce di aumentare le frequenze della metropolitana".

Per quanto concerne le corse nei festivi il vertice della Ferrovia circumetnea ha spiegato che "la Fce è impegnata in un piano di rimodulazione dell'impiego del personale interno e della questioni connesse all'emergenza Covid. Tuttavia puntiamo a riattivare le corse nei festive tra poco più di un mese, presumibilmente già nell'ultima domenica di novembre".

"Non possiamo che considerare le oggettive difficoltà poste dall'ingegnere Fiore - ha spiegato il vicesindaco Bonaccorsi - per riattivare un servizio che aiuta il commercio e i cittadini che vogliono scendere in centro la domenica senza usare l'auto privata. La metropolitana è ormai un mezzo di mobilità indispensabile che va incrementato e potenziato. Intanto è un ottimo risultato che sino state migliorate le frequenze nei giorni feriali che avevamo sollecitato e ora siamo fiduciosi che l'impegno del direttore generale di Fce a riprendere le corse domenicali verrà mantenuto, nell'interesse dei cittadini che ne chiedono legittimamente il ripristino". (ANSA).