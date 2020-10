Moda:volontari Telethon domani a Catania XI trofeo Trinacria

(ANSA) - PALERMO, 10 OTT - Volontariato, solidarietà e moda domani e lunedì in occasione della XI edizione del Trofeo Trinacria, competizione regionale con show e 'visual-workshop', promossa dall'Anam, l'associazione nazionale acconciatori moda di Catania, all'International Airport Hotel, sarà presente il coordinamento Teletho. Lo show del gruppo di ricerca professionale dell'Anam nazionale sarà un'occasione per imparare nuove tecniche attraverso le lezioni dei già campioni del mondo Andrea Preo, Pasquale De Luca e tutto il team nazionale.

"Siamo felici di essere presenti a questo evento - spiega il coordinatore provinciale Telethon Maurizio Gibilaro - promosso dal presidente del comitato regionale dell'Anam Salvo Ruffino e da quello provinciale, Giuseppe Gambino. Grazie alla loro sensibilità, la quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza alla fondazione che si occupa della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Saremo presenti domenica sera per illustrare i progressi che ha fatto Telethon negli oltre 30 anni di attività". I lavori si svolgeranno "step by step" sui modelli dei partecipanti con lo studio moda della adattabilità morfologica e stilistica. L'apertura della manifestazione è domani alle 10 fino e nel pomeriggio la consegna dei diplomi. Lunedì, il seminario si svolgerà dalle 9 alle 15,30. (ANSA).