Coronavirus:Asp Catania, 100 posti per guariti ma contagiosi

Sono oltre 100 i posti letto per pazienti Covid-19 guariti clinicamente, ma con tampone ancora positivo, che l'Asp di Catania ha individuato sul territorio provinciale. Grazie a questa rete verrà garantita continuità assistenziale a pazienti dimessi dagli ospedali che necessitano di un periodo di quarantena perché ancora contagiosi ma che non possono rientrare a domicilio.Attualmente sono 18 i posti letto attivi nell Villaggio "Madonna degli Ulivi" di Viagrande. A questi dalle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, si aggiungono altri 20 posti presso il King House di Fondachello (Mascali).Ulteriori 14 posti saranno disponibili entro la fine della prossima settimana sempre nella struttura di Viagrande, mentre sono 54 i posti letto individuati presso la RSA Arka di Catania e che saranno attivati nei prossimi giorni.

"Abbiamo immediatamente risposto all'invito dell'Assessorato regionale alla Salute, guidato dall'avv. Ruggero Razza - spiega il direttore generale dell'Asp di Catania Maurizio Lanza - aumentando il numero dei posti letto per pazienti Covid presso le strutture alberghiere disponibili e reperendo ulteriori 54 posti letto presso la RSA Arka. Questo aiuterà a fornire una migliore e più efficiente risposta sanitaria, decongestionando le strutture ospedaliere e garantendo un profilo assistenziale adeguato a pazienti che non necessitano più di un ricovero ospedaliero, ma che non possono rientrare a casa. Sulla base dell'andamento epidemiologico siamo pronti ad incrementare questa rete assistenziale rendendo operative ulteriori convenzioni e prevedendo ulteriori posti letto". (ANSA).