Sicilia: al via nel Catanese 2/a Fiera mediterranea cavallo

(ANSA) - MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 09 OTT - Sono state la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato e la banda musicale del Corpo forestale a inaugurare questa mattina ad Ambelia - la più antica Stazione di monta dell'Isola, a Militello in Val di Catania (Catania), la seconda edizione della Fiera mediterranea del cavallo promossa dalla Regione Sicilian, in collaborazione con Fieracavalli di Verona.Da oggi e fino a domenica,nell'impianto gestito dall'Istituto regionale per l'incremento ippico della Sicilia e oggi sede del Centro equestre mediterraneo saranno protagoniste tante razze e decine di operatori del settore per un week end che promette anche quest'anno di attirare l'attenzione di migliaia di sportivi, appassionati e semplici curiosi.

"Si tratta ormai - ha sottolineato il governatore Nello Musumeci - di uno dei più importanti appuntamenti nel mondo equestre del Mezzogiorno d'Italia. E' un impegno faticoso che abbiamo assunto affinchè la Sicilia si accreditasse questo primato: quello di avere un impianto che per questo sport è tra i più prestigiosi.

Adesso bisogna proseguire su questa strada per consolidare la ricaduta turistica sul territorio".

Musumeci ha parlato anche dell'impianto palermitano della Favorita, "per il quale si sta lavorando in vista di una sua definitiva riapertura". "La nostra Isola - ha aggiunto - punta al turismo culturale ma anche a quello naturalistico e sportivo con determinazione. Nonostante le iene e gli sciacalli noi andiamo avanti perché questa terra ha bisogno non di gente rassegnata ma di gente che sappia avere una prospettiva futura". (ANSA).