Musica: nuovo disco di Francesco Cafiso "Irene of Boston"

(ANSA) - PALERMO, 09 OTT - Sarà disponibile da oggi, venerdì 9 ottobre, in streaming e in digital download "Irene of Boston", il nuovo singolo del sassofonista siciliano Francesco Cafiso che anticipa l'album "Irene of Boston - Conversation avec Corto Maltese", registrato con la London Symphony Orchestra e in uscita a dicembre per l'etichetta indipendente EFLAT fondata dal sassofonista (distr. IRD). Scritto da Cafiso e arrangiato insieme a Mauro Schiavone, il brano si ispira alla storia del veliero britannico Irene of Boston, costruito nel 1914 in Cornovaglia e, dopo quasi un secolo di viaggi intorno al mondo, divenuto solo un relitto di legno arenato sul lungomare di Pozzallo, porto della Sicilia sudorientale che si apre sul Mediterraneo. In una dimensione sospesa tra sogno e realtà, la magia della musica permette alla Irene of Boston di superare i limiti fisici della corruzione del tempo, spingendola a riprendere il suo viaggio, metafora dell'esperienza umana, oltre le isole, oltre i progetti solitari, le rotte prestabilite e i percorsi convenzionali. A fianco di Francesco Cafiso (sax alto) e della London Symphony Orchestra diretta da Lee Reynolds, la line-up dell'album include Mauro Schiavone (ANSA).