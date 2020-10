Ballottaggi: M5s, nessuna indicazione voto in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 09 OTT - "Autonomia di voto secondo libertà di coscienza". È il messaggio che i deputati del M5S all'Ars indirizzano ad attivisti e simpatizzanti del movimento cinque stelle in occasione dei ballottaggi che si terranno in Sicilia la prossima settimana.

"Chiunque - aggiungono - dovesse dare indicazioni di voto, non lo farebbe a nome del Movimento 5 stelle (ANSA).