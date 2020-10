Alimentare: "Tre Spicchi" Gambero Rosso a pizzerie siciliane

(ANSA) - PALERMO, 09 OTT - Per il sesto anno consecutivo la pizzeria 'La Braciera' di Palermo, dei fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone, ottiene i "Tre Spicchi" del Gambero Rosso, nella categoria 'pizza all'italiana' e soltanto alcuni giorni fa per il quarto anno consecutivo è stata inserita nella classifica delle 50 migliori pizze d'Italia stilata da '50 Top Pizza' (quest'anno 34/mo posto). Nella guida su oltre 650 esercizi segnalati, con un'appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, si contano ben 14 nuovi ingressi tra i premiati con i Tre Spicchi, tra questi, nella categoria 'pizza napoletana' anche Matteo La Spada de 'L'Orso' a Messina e Sergio Russo con 'Da Clara' a Venetico, sempre nel Messinese. Tre Spicchi anche per la pizzeria 'Piano B' di Siracusa, nella categoria "pizza a degustazione". (ANSA).