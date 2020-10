Rintracciata 19enne scomparsa a Catania

(ANSA) - CATANIA, 08 OTT - E' stata rintracciata dai carabinieri la 19enne catanese, Chiara Privitera, che il 19 settembre scorso si era allontanata da casa senza dare più notizie. La famiglia aveva lanciato un appello tramite la nota trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto" ed aveva postato sui social network la foto della ragazza e un numero cui rivolgersi per fornire informazioni o elementi utili a rintracciarla.

A trovare la giovane, che era in casa di un'amica a Catania, sono stati i militari dellasStazione di Catania Ognina che dal momento della denuncia dei genitori si erano prodigati nelle ricerche I carabinieri sono riusciti a localizzare la 19enne tramite il nuovo numero di cellulare che la giovane aveva attivato da pochi giorni. La ragazza su invito dei militari ha già parlato al telefono con la madre per rassicurarla. (ANSA).