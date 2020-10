Droga: distributore automatico dosi stupefacente, un arresto

(ANSA) - CATANIA, 08 OTT - I carabinieri del Nas di Catania hanno arrestato il titolare di un negozio di Grow shop del centro della città che con un distributore automatico fuori del suo negozio spacciava indisturbato sostanze illegali, simulando la vendita di prodotti per fumatori; è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari durante perquisizioni nel negozio e in casa dell'uomo hanno scoperto centinaia di dosi pronte per essere vendute ed altra droga ancora da confezionare. Le analisi sulla droga sequestrata ne ha confermato la presenza in alte concentrazioni, sufficiente per la preparazione di circa un migliaio di dosi. (ANSA).