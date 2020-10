Sicilia:La Rocca Ruvolo,soddisfatta per ddl contro ludopatia

(ANSA) - PALERMO, 07 OTT - La presidente della sesta commissione dell'Ars MargheritaLa Rocca Ruvolo, tra i firmatari del ddl sulla prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, in una nota esprime soddisfazione per l'approvazione del testo. "La nuova legge - spiega - ha l'obiettivo di tutelare la salute delle persone, spesso vulnerabili, che rischiano di ammalarsi da gioco d'azzardo e che hanno bisogno d'aiuto". La presidente ricorda che "si è concluso oggi un iter legislativo avviato in commissione Salute dove abbiamo audito tutte le parti interessate, dalle organizzazioni di categoria alle associazioni di volontariato che sul territorio si occupano di prevenzione. I sindaci avranno la possibilità di poter intervenire efficacemente tramite controlli sulla proliferazione delle sale da gioco nel loro comune disponendo, qualora necessario, regolamenti e prescrizioni restrittive".

"Ringrazio tutti i colleghi deputati, sia quelli che in commissione Salute hanno sottoscritto la proposta sia quelli che lo hanno sostenuto in aula, e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè - conclude La Rocca Ruvolo - che ha fatto propria l'iniziativa parlamentare mantenendo un impegno preso". (ANSA).