Bambino 10 mesi ingoia ventosa e muore, aperta inchiesta

(ANSA) - VILLAFRANCA TIRRENA, 07 OTT - La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di dieci mesi, venerdì scorso, in seguito alle conseguenze riconducibili all'ostruzione delle vie respiratorie causata da un oggetto ingerito.

La madre del piccolo si stava apprestando a cambiare l'indumento intimo al figlio, quando il bambino ha preso tra le mani una ventosa, appartenente ad una clessidra. L'oggetto è rimasto incastrato in gola. Una vicina di casa, infermiera di professione, è riuscita a levare la ventosa dalla gola, ma solo dopo qualche minuto. Il bambino è stato quindi trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al Policlinico universitario di Messina, e qui nel giro di un paio di ore è deceduto. Nel fascicolo aperto dalla Procura risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori, che sono già stati interrogati dalla polizia giudiziaria ed hanno fornito i dettagli sull'episodio. (ANSA).