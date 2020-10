Marijuana light sequestrata a Palermo era legale, restituita

(ANSA) - PALERMO, 06 OTT - Il tribunale del riesame ha disposto la restituzione della marijuana light e cannabis sativa e di tutti i prodotti che la Guardia di finanza aveva sequestrato lo scorso settembre al negozio Kali, in via Cavour, a Palermo, accogliendo le tesi dell'avvocato Carmelo Alferi che ha assistito il titolare dell'esercizio commerciale. I prodotti erano stati acquistati da laboratori specializzati, tra i quali dipartimenti di scienze farmaceutiche universitari e la percentuale di Thc era inferiore al range dello 0.2 % e 0,5% indicato dalla legge. "Dalla nostra ricostruzione - afferma Alferi - appare che nessuna attività illecita possa essere contestata al titolare dell'esercizio, che è iscritto dal 21 giugno 2004 alla Camera di commercio di Palermo-Enna come commerciante al dettaglio di generi etnobotanici. La conferma arriva dalle fatture e delle analisi tossicologiche delle sostanze sequestrate". (ANSA).