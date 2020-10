Coronavirus: 198 nuovi positivi in Sicilia, 107 guariti

(ANSA) - PALERMO, 06 OTT - Sono 198 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.448 gli attuali positivi e passano a 368 i ricoverati in ospedale.

Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, 3.052 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 6754. Si registra un morto positivo al covid che porta il totale a 322. I guariti nelle ultime ore sono 107. A Palermo il numero più alto di contagiati con 72 nuovi casi seguita dai 51 di Catania, dai 28 casi di Trapani. 15 i nuovi positivi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali sono migranti), 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina.

(ANSA).