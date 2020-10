A Gibellina e S.Mauro Castelverde eletti gli unici candidati

Chiuse le urne per le comunali in Sicilia. E' cominciato lo spoglio. A Gibellina (Tp) e San Mauro Castelverde (Pa) sono stati eletti gli unici candidati a sindaco Salvatore Sutera e Giuseppe Minutilla. Minutilla era sostenuto dalla lista "SIAmo San Mauro". Perché le elezioni fossero valide era necessario che si recassero al seggio 625 elettori. Sutera è stato rieletto con la lista "Continuiamo insieme con Sutera sindaco".

Ha votato il 59,18% (409.385) dei 691.762 elettori chiamati ai seggi. Il comune con la più alta affluenza è stato Scillato (Pa) con l'80,62%. Quello con la più bassa è Basicò (Me) col 31,44%.