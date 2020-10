Amministrative: seggi aperti in 60 comuni della Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 04 OTT - Seggi aperti dalle 7 di stamane e fino alle 22 e domani dalle 7 alle 14 per gli elettori di 60 comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaci e consigli, compresi due capoluoghi: Agrigento ed Enna. I comuni interessati alla tornata amministrativa dovevano essere 61 ma Tremestieri etneo è stato escluso dal voto a causa di illeciti penali rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme.

A Enna sono cinque i candidati a sindaco compreso l'uscente, Maurizio Dipietro. Dodici le liste di appoggio e 283 gli aspiranti alla carica di consigliere comunale per 24 seggi da assegnare. Ad Agrigento si ricandida l'uscente Lillo Firetto, sostenuto da sette liste di centrosinistra, che dovrà vedersela con altri cinque candidati, tra i quali domina un blocco di concorrenti del centrodestra a partire dall'ex sindaco Marco Zambuto. Tra gli altri comuni al voto anche Marsala, Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. A Campobello di Mazara, nel trapanese, è in corsa alla carica di sindaco anche l'ex Pm antimafia Antonio Ingroia. (ANSA).