Pd: Oddati, esperienza di Orlando? Positiva ma fare di più

(ANSA) - PALERMO, 03 OTT - "L'esperienza di Leoluca Orlando è stata ed è positiva. Tuttavia vi sono problemi e nodi su cui occorre fare di più. Dai rifiuti alla gestione cimiteriale, dal funzionamento della macchina amministrativa ai trasporti". Lo ha detto Nicola Oddati, coordinatore dell'Iniziativa politica del Pd, concludendo la festa provinciale del Partito a Palermo. "Su questo dobbiamo spingere, incalzare e aiutare l'amministrazione.

Ma con un punto fisso in testa. Sono problemi generati in gran parte dal disastro dei sindaci di destra. E il nostro punto fisso deve essere di non tornare indietro. La città deve rimanere in mano alle forze democratiche e progressiste. È questo il lavoro da fare tutti insieme verso il 2022. E il Pd deve esserne il perno, e sarà credibile se sarà unito", ha aggiunto.

"Il Pd deve tornare ad essere protagonista in Sicilia e a Palermo nella vita delle istituzioni e nella società. - ha osservato Torneremo ad esserlo se un giovane o una donna di Palermo, un imprenditore o un disoccupato, un professionista o uno studente, ci vedono come un riferimento. Se pensano che la nostra proposta politica e le nostre idee possano aiutarli, singolarmente e collettivamente, a migliorare la propria vita.

Se ci vedrà come una forza utile". "Al Pd palermitano dico di lavorare su due fronti. - ha esortato - Avanzare idee e proposte per la soluzione dei problemi che oggi attanagliano la città". (ANSA).