Grida "Allah akbar" e irrompe in convento Mazara, fermato

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 03 OTT - Gridando più volte "Allah Akbar", un giovane maghrebino ha sfondato la porta d'ingresso della chiesa e del convento Cuore di Gesù, nel centro storico di Mazara del Vallo (Tp), e mettendo a soqquadro alcune stanze al primo piano, dove in quel momento non c'era nessuno, perché le suore stavano pranzando nel refettorio. A dare l'allarme, facendo intervenire carabinieri e polizia, è stato un uomo che abita di fronte al convento e che ha visto il giovane, intorno ai 25 anni d'età, sfondare la porta. Dopo avere gettato nell'atrio del convento una valigia e carte, facendole volare da una finestra dei locali al primo piano, dove vivono le suore, il nordafricano si è nascosto. Ma le forze dell'ordine lo hanno trovato e fermato, portandolo via. Era seminudo e pare in stato di ebbrezza, probabilmente da alcool. Le religiose, nel frattempo, spaventate, sono accorse dopo avere udito il trambusto. (ANSA).