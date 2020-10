Coronavirus: Razza, no a lockdown sanitario in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 03 OTT - "Mesi fa abbiamo adottato, come tutte le Regioni, la decisione di bloccare tutti i ricoveri, si è fatto solo cio' che era urgente: non possiamo avere più un lockdown sanitario, quindi abbiamo adottato il meccanismo in base al quale il numero dei posti letto per i pazienti Covid si adatta alle esigenze. Ovviamente è un meccanismo territorializzato. Non posiamo dire a cittadini che non hanno il Coronavirus di tornare a casa perché si deve bloccare l'intera struttura ospedaliera che magari rimane quasi vuota. La rete deve seguire l'andamento epidemiologico". Così l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in diretta Fb sul profilo della Regione siciliana. (ANSA).