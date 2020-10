Trasporti:Ievolella,entro ottobre ok progetto anello Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 OTT - "E' l'occasione per consegnare alla città l'anello ferroviario di collegamento suburbano del centro. A questo punto il centro di Palermo sarà collegato con la grande rete regionale e poi con l'aeroporto". Lo ha detto il direttore del provveditorato delle opere pubbliche Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella, a margine della presentazione del progetto relativo alla seconda fase della chiusura dell'anello ferroviario del capoluogo siciliano. "Rfi oggi presenta il progetto al comitato locale - ha spiegato Ievolella - si tratta della prima applicazione della nuova legge sul decreto semplificazione che delega al comitato amministrativo del provveditorato regionale le competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici sull'esame dei grandi progetti. Entro fine ottobre concluderemo l'esame, poi, a novembre si attiveranno le conferenze dei servizi", ha concluso Ievolella. Per l'approvazione dell'intervento di devono acquisire i pareri, i nulla osta e altri atti di uffici i tecnici necessari. La chiusura dell'anello ferroviario consiste nel prolungamento a semplice binario della tratta 'Giachery-Politeama' in fase di realizzazione, verso la stazione 'Notarbartolo'. Le opere prevedono la realizzazione della fermata intermedia 'Turrisi Colonna', che sarà collegata con una zona pedonale in superficie con la stazione 'Lolli', da dove è possibile raggiungere il passante ferroviario che collega alla stazione centrale e all'aeroporto. Il collegamento è finanziato nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione - Piano operativo infrastrutturale 2014-2020. (ANSA).