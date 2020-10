L'Inferno di Dante in jazz di scena allo Spasimo

(ANSA) - PALERMO, 02 OTT - Prosegue nella chiesa dello Spasimo, la rassegna di teatro Parola a Palermo, co-organizzata dal Teatro Biondo e dall'Assessorato alle CulturE del Comune: 27 spettacoli di artisti palermitani e produzioni di piccoli teatri indipendenti con prime pensate appositamente per la rassegna a ingresso gratuito, in programma fino al 18 ottobre. Domenica 4 ottobre, alle 18.30, andrà in scena Note dall'inferno. L'inferno di Dante in jazz di e con Gigi Borruso, le musiche originali sono di Fabio Lannino (basso, chitarra elettrica) e Diego Spitaleri (pianoforte). Musica e versi per una rilettura contemporanea di Dante: Gigi Borruso interpreta alcuni canti dell'Inferno insieme a un ensemble teatrale e musicale, ripercorrendo il viaggio più famoso della letteratura e i suoi personaggi, da Minosse a Francesca da Rimini. Il risultato è un gioco letterario e musicale ironico e delicato, che intende esaltare la dimensione musicale della Commedia interpretando l'opera dantesca in tutta la sua pregnanza linguistica e semantica, attraversata dagli scarti e dalle improvvisazioni del jazz. L'ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti. È necessario presentare all'ingresso il modulo "Registrazione spettatori" già compilato e, se richiesto, il modulo "Dichiarazione convivenza abituale", scaricabili dal sito del teatro (www.teatrobiondo.it). (ANSA).