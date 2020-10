Giro: Thomas "Motivato per vincere, voler essere qui"

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Sono concentrato, motivato e preparato per vincere il Giro". Così Geraint Thomas, alla vigilia del via della 103/a edizione della corsa rosa, da Monreale, alle porte di Palermo. "Sapremo come sarà andata solo all'ultima tappa - le parole del gallese, vincitore del Tour nel 2018 -. Sarà una corsa diversa, in particolare nell'ultima settimana, con le tappe in montagna e le temperature in netta diminuzione. Sarebbe stato impossibile correre Tour e Giro, per questo mi sono concentrato su questa corsa. Volevo essere qui perché lo preferivo".

"Nello sport - conclude - c'è la necessità di fare scelte importanti. Lo ripeto: sono molto motivato per questa prova".

