Coronavirus: A Sambuca di Sicilia tamponi gratuiti per tutti

(ANSA) - SAMBUCA DI SICILIA, 02 OTT - Una campagna di tamponi gratis per tutti i cittadini. È questa l'iniziativa assunta da Leo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia (Ag), comune di circa 6000 abitanti dove fino ad ora non è stato registrato neanche un caso di coronavirus. "Considerato il protrarsi dell'epidemia e l'approssimarsi della stagione invernale - ha detto Ciaccio - vogliamo avere un monitoraggio il più capillare possibile, anche al fine di individuare eventuali soggetti asintomatici che siano stati contagiati dal covid, a tutela della comunità intera". In via prioritaria l'invito a sottoporsi a tampone è stato rivolto ai titolari di attività commerciali e studi professionali a stretto contatto con il pubblico e ai dipendenti comunale, successivamente sarà esteso a tutta la popolazione. (ANSA).