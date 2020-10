Coronavirus: 140 i nuovi positivi in Sicilia, due i morti

(ANSA) - PALERMO, 02 OTT - Sono 140 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.048 gli attuali contagiati e passano a 324 i ricoverati in ospedale di questi 21 sono in terapia intensiva e 303 in regime di ricovero ordinario, 2.724 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.552. Due le vittime oggi che portano il totale a 314 dei decessi dall'inizio della pandemia. I guariti sono 26. (ANSA).